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Археологи нашли посох шаманов в форме гадюки. Ему около 4400 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 9:14

Финские археологи обнаружили посох в форме змеи, которому более 4400 лет. Ученые уверены, что находка позволит расширить представление о мировоззрении северных народов доисторических времен, пишет журнал Antiquity.

Артефакт нашли в болотистой местности на юго-западе Финляндии. Статуэтка вырезана из цельного куска дерева, а ее длина составляет 53 сантиметра. Ученые отмечают, что фигурка вырезана очень натурально и выглядит как настоящий уж или европейская гадюка.

«Я бы сказала, что это именно гадюка из‑за формы ее головы, короткого тела и хорошо различимого хвоста. Это интересно, поскольку гадюка играет важную роль в гораздо более поздних (исторических) народных религиях и магии», — сказала исследователь скандинавской фольклористики Соня Хукантайвал, не участвовавшая в раскопках.

Ученые предполагают, что артефакт мог быть посохом шамана или просто декоративной статуэткой. Однако, по их словам, нельзя отрицать его связь с религиозной сферой, ведь в дохристианских верованиях змеи имели символическое значение.

Некоторые археологи считают, что посох был своеобразным подношением. На данный момент исследования на месте нахождения артефакта продолжаются. Ожидается, что более подробный анализ позволит ответить на все вопросы о происхождении и целях использования фигурки.

«Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь», — заявил один из археологов Сату Койвисто.

Ранее израильские археологи открыли новый вид древних людей, проживавших на территории Леванта (современные Сирия, Палестина, Израиль и другие страны восточного Средиземноморья) 130 тыс. лет назад. Обнаруженный вид назвали Homo Nesher Ramla в честь карьера по добыче известняка Нешер Рамла в Израиле, где были найдены кости.

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