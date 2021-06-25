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Израильские археологи открыли новый вид человека

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:15

Израильские археологи обнаружили неизвестный вид древних людей, проживавших на территории Леванта (современные Сирия, Палестина, Израиль и другие страны восточного Средиземноморья) 130 тыс. лет назад. Об этом сообщает журнал Science.

Археологи назвали новый вид Homo Nesher Ramla в честь карьера по добыче известняка Нешер Рамла в Израиле, где были найдены кости.

В ходе виртуальной реконструкции, анализа и сравнения останков с другими окаменелостями гоминидов исследователи обнаружили, что морфология людей из Нешер Рамла имеет общие черты как с неандертальцами (зубы и челюсти), так и с архаичными Homo (череп). Этот тип Homo не похож на современных людей — у него совершенно другая структура черепа, нет подбородка и очень большие зубы. Возраст находки — 120–140 тыс. лет.

Ученые исследовали каменные орудия, фаунистические комплексы (виды животных, распространенных в определенной природной зоне), поведенческие и экологические данные, связанные с этими окаменелостями. Они свидетельствуют о том, что эти гоминиды полностью освоили технологии, которыми владели неандертальцы и Homo sapiens. Исследователи пришли к выводу, что человек из Нешер Рамла умел охотиться на крупную и мелкую дичь, использовал дрова в качестве топлива, поддерживал костер и готовил/жарил мясо.

После проведенных работ ученые предположили, что Homo Nesher Ramla является «исходной» популяцией, из которой развилось большинство людей среднего плейстоцена в Европе и Восточной Азии.

В 2019 году ученые обнаружили на юге Греции самые древние останки людей за пределами Африки, возраст которых оценивается в 210 тыс. лет. В 1990-х годах считалось, что найденные вне Африки кости Homo sapiens, которым больше 60 тыс. лет, — это аномалии, которые объясняются краткими вылазками за пределы родного континента.

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