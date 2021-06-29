Опрос: россияне верят советам в интернете больше, чем рекомендациям врачей

70% российских врачей заявили, что пациенты верят непроверенной информации в интернете больше, чем словам специалистов. Данными опроса с РИА «Новости» поделились медицинский сервис «Доктор рядом» и платформа для врачей «Врачи РФ».

По их мнению, чаще всего россияне читают фейки на форумах пациентов и смотрят тематические видео на ютьюбе. 48% докторов считают, что такая ситуация могла стать следствием неприятного опыта пациента в прошлом, например, когда лечение не дало результатов. Еще 45% опрошенных полагают, что так люди хотят избежать неприятных процедур.

Медицинский директор сервиса «Доктор рядом» Екатерина Кузина заявила, что самолечение больного сильно усложняет работу доктора, а информация из непроверенных источников «мешает построению эффективных отношений врача и пациента».

Однако 68% врачей уверены, что переубедить пациента после чтения сомнительных статей сложно, но возможно.

В опросе, проведенном в июне, приняли участие 1278 практикующих врачей.

По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, россияне не спешат прививаться от COVID-19 из‑за «сохранившейся с 90-х» свободы слова.