Глава Минздрава Михаил Мурашко дал интервью журналисту Владимиру Познеру на Первом канале. Они обсудили тему пандемии, затронув проблему низких темпов вакцинации в России.
Мурашко пожаловался на распространение дезинформации вокруг коронавируса. Фейки, по его словам, свидетельствуют о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Он призвал россиян доверять врачам в больницах и на телевидении.
Познер обратил внимание, что Россия, в отличие от европейских стран, выделилась своим «невероятным либерализмом» — «мы никого не хотим заставлять». Мурашко согласился с ведущим и отметил, что власти надеялись на ответственность граждан «за себя и своих близких».
Во время интервью Познер также узнал, что в Минздраве думают о происхождении коронавируса, как Мурашко относится к подталкиванию населения к вакцинации и почему россияне не доверяют власти.
«Афиша Daily» спрашивала россиян, которые столкнулись с обязанностью привиться (или привить), что они об этом думают.