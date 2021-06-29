Мурашко пожаловался на распространение дезинформации вокруг коронавируса. Фейки, по его словам, свидетельствуют о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Он призвал россиян доверять врачам в больницах и на телевидении.

Глава Минздрава Михаил Мурашко дал интервью журналисту Владимиру Познеру на Первом канале. Они обсудили тему пандемии, затронув проблему низких темпов вакцинации в России.

Возникает какая‑то успокоенность. <…> Молодежь решила, что, раз мы чаще болеем легче, летальные исходы меньше, поэтому мы, наверное, не нуждаемся (в вакцинации), мы переболеем. Потом какие‑то вбросы, абсолютно, на мой взгляд, дезориентирующие население: то, что это повлияет на репродуктивную сферу и еще на что‑то. И этими фейками население стало пользоваться. Это ужасно.

Познер обратил внимание, что Россия, в отличие от европейских стран, выделилась своим «невероятным либерализмом» — «мы никого не хотим заставлять». Мурашко согласился с ведущим и отметил, что власти надеялись на ответственность граждан «за себя и своих близких».

У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения. Наверное, нужно что‑то менять в отношении безопасности.

Во время интервью Познер также узнал, что в Минздраве думают о происхождении коронавируса, как Мурашко относится к подталкиванию населения к вакцинации и почему россияне не доверяют власти.

«Афиша Daily» спрашивала россиян, которые столкнулись с обязанностью привиться (или привить), что они об этом думают.