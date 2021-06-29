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Евгений Пригожин хочет отсудить 5 млн рублей у издания The Insider за порочащие сведения

Виктория Шанина
Сегодня в 14:01

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, которое занимается расследованиями и разоблачением фейков. Об этом пишет пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

Представители «Конкорда» отметили, что сведения, которые разместил интернет-ресурс The Insider, «порочащие, не соответствующие действительности». По информации РИА «Новости», речь идет о статье «„Мазай“ — африканский „Вагнер“. Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте».

Пригожин потребовал удалить текст и опубликовать опровержение в соцсетях главреда Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова. Он также рассчитывает на компенсацию за моральный ущерб в размере пяти миллионов рублей.

В октябре 2020 года Евгений Пригожин подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. Поводом стали «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения».

В 2019 году ФБК выпустил расследование, в котором обвинил комбинат питания «Московский школьник» в поставках некачественной еды и вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Одна столичная школа даже отсудила у компании 1,5 млн рублей. Фонд заявлял, что «Московский школьник» принадлежит Пригожину. Бизнесмен это отрицал.

*ФБК признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

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