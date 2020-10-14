Пригожин через суд потребовал с Навального и Соболь по пять миллионов рублей за оскорбления

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», связанной с предпринимателем.

В пресс-службе заявили, что подадут иски и к другим людям: соратникам Алексея Навального Леониду Волкову и Владимиру Милову, а также журналисту Максиму Шевченко.

«Поводом для обращений явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения», — заявили в пресс-службе «Конкорда».

В иске к Навальному Пригожин требует опровергнуть утверждение из твиттера политика о том, что он «ворюга», заработавший деньги «на поставках тухлятины в детские сады и школы».