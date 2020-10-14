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Пригожин через суд потребовал с Навального и Соболь по пять миллионов рублей за оскорбления

Анастасия Цой
Сегодня в 12:06

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», связанной с предпринимателем.

В пресс-службе заявили, что подадут иски и к другим людям: соратникам Алексея Навального Леониду Волкову и Владимиру Милову, а также журналисту Максиму Шевченко.

«Поводом для обращений явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения», — заявили в пресс-службе «Конкорда».

В иске к Навальному Пригожин требует опровергнуть утверждение из твиттера политика о том, что он «ворюга», заработавший деньги «на поставках тухлятины в детские сады и школы».

В иске к Соболь Пригожин требует опровергнуть публикацию издания Znak.com, в которой сотрудница ФБК называет его «сумасшедшим от безнаказанности придурком из 90-х», который «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета». Znak.com выступает соответчиком по этому делу.

Пригожин оценил компенсацию морального вреда в обоих случаях в пять миллионов рублей.

В 2019 году ФБК выпустил расследование, в котором обвинил комбинат питания «Московский школьник» в поставках некачественной еды и вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Одна столичная школа даже отсудила у компании 1,5 млн рублей. Фонд заявлял, что «Московский школьник» принадлежит Пригожину. Бизнесмен это отрицал.

После этого «Московский школьник» подал иск к ФБК. Суд встал на сторону пищевого комбината. В общей сложности с оппозиционеров взыскали 88 млн рублей (их счета, а также счета их родственников заблокировали, приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального).

Позже Пригожин выкупил у «Московского школьника» право требовать долг с представителей фонда: теперь они должны деньги не компании, а лично ему. Бизнесмен говорил, что намерен «раздеть и разуть» Навального и Соболь.

Из‑за иска пришлось формально ликвидировать ФБК (вместо него создали другое юридическое лицо). Пригожин, узнав об этом, перечислил фонду миллион рублей, но ему вернули деньги.

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