Врачи из Иркутска попросили ввести локдаун в регионе, чтобы «третья волна стала последней»

Врачи из Иркутска направили письмо губернатору, в котором попросили ввести новые ограничительные меры из‑за роста заболеваемости коронавирусом. 28 июня в Иркутской области было выявлено 204 зараженных.

По словам медиков, нагрузка на областную систему здравоохранения достигла критической отметки. «Ежедневно мы имеем дело с сотнями тяжело переносящих это заболевание. Каждый день мы видим мучения и смерти людей. Мы постоянно испытываем то чувство, когда мы уже бессильны помочь, когда болезнь побеждает и отнимает самое дорогое, что у нас есть, — жизнь», — сказано в обращении.

Также врачи призвали активно штрафовать жителей без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Для этого они предлагают привлечь сотрудников Нацгвардии и МЧС. «Нам необходимо выиграть время для вакцинации, сейчас важен каждый день, чтобы третья волна в нашем регионе стала последней», — добавили они.

В общественной палате решили не ужесточать ограничительные меры. Однако глава региона Игорь Кобзев поручил усилить контроль за соблюдением профилактических мер в местах массового пользования и общественном транспорте.