В России выявили 21 650 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 21 650 случаев заражения коронавирусом — на 1112 больше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием.

В Москве суточный прирост вновь вырос — до 7246 человек. По числу заболевших следом идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Брянская область, Крым, Свердловская область и Забайкальский край.