В России выявили 21 650 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 21 650 случаев заражения коронавирусом — на 1112 больше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием.
В Москве суточный прирост вновь вырос — до 7246 человек. По числу заболевших следом идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Брянская область, Крым, Свердловская область и Забайкальский край.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 472 941. За последние сутки вылечились 12 626 человек, за все время — 4 969 340. За сутки умерли 611 заболевших, за весь период — 133 893.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 181,1 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,6 млн), на втором — Индия (30,2 млн). За ними идут Бразилия (18,4 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,4 млн).