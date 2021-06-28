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Российские ученые выпустили первый в мире назальный спрей с антителами к возбудителям ОРВИ

Виктория Шанина
Сегодня в 17:20

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора разработали назальный спрей, содержащий антитела к возбудителям респираторных инфекций. Это первый в мире препарат для профилактики ОРВИ, сдерживающий микробов в носу, пишут «Известия».

Субстанцию для изготовления препарата получают из отходов крови после фракционирования (разделения на составляющие). Это значит, что препарат не должен дорого стоить, а в его составе не будет примесей из микроорганизмов.

Коктейль антител сделан из донорской крови и работает против любой инфекции, с которой когда‑либо встречался среднестатистический россиянин. Антитела из спрея способны прожить от 10 часов до нескольких суток.

Препарат получил название «КИП назальный», аббревиатура расшифровывается как «комплексный иммуноглобулиновый препарат». Уже доказано, что он защищает от вирусов гриппа, герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша и дифтерии. Предполагается, что в будущем спрей можно будет использовать для профилактики коронавируса.

Испытание препарата проходило на обезьянах, а затем на добровольцах с аллергическим ринитом, осложненным бактериальной инфекцией. После подтверждения высокой эффективности начались клинические исследования и регистрация спрея.

В апреле Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало назальный спрей для лечения и профилактики COVID-19. Первая фаза клинического исследования препарата уже доказала его безопасность и переносимость. Сейчас проходит вторая фаза тестирования спрея у людей, инфицированных коронавирусом.

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