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В России запатентовали назальный спрей для лечения и профилактики COVID-19

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:22

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало назальный спрей «МИР-19» для лечения и профилактики коронавируса. Об этом сообщается на сайте агентства.

В ФМБА уточнили, что новое лекарство может также применяться методом ингаляции. О его разработке рассказали в авторитетном научном журнале Allergy.

«Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно „выключает“ копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По его словам средство также предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы, развивающиеся на фоне инфекции.

В агентстве рассказали, что первая фаза клинического исследования препарата доказала его безопасность и переносимость. Сейчас проходит вторая фаза тестирования спрея у людей, инфицированных COVID-19.

Ранее Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», получил патент на вакцину против коронавируса в виде капель в нос. По словам директора центра Александра Гинцбурга, преимуществами такой формы вакцинации станут отсутствие головной боли и повышения температуры, которые наблюдаются при введении препарата внутримышечно.

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