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«Форсаж-9» побил кассовый рекорд «Тихого места-2» с начала пандемии, собрав в США 70 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:39

За первый уик-энд «Форсаж-9» заработал в американском прокате 70 млн долларов — это почти в два раза больше предыдущего рекордсмена, «Тихого места-2». На данный момент это лучшие кассовые сборы с начала пандемии в США, пишет Reuters.

Кинопрокатчики прогнозировали сборы и в 75 млн долларов, но в условиях пандемии коронавируса даже 65 млн — уже хороший результат. Две предыдущие части франшизы собрали значительно больше — 147 млн и 99 млн долларов, но эксперты отмечают, что даже в нормальных условиях 70 млн долларов не считается кассовым провалом. В прокате по всему миру «Форсаж-9» собрал более 300 млн долларов.

По их словам, «Тихое место-2» и «Форсаж-9» побили рекорды пандемии потому, что вышли исключительно как кинотеатральные релизы. Уже после кинотеатров фильмы отправятся на стриминги: первый появится на Paramount Plus, площадка для второй картины пока неизвестна, но в онлайн-кинотеатре его рассчитывают включить в расширенную подписку.

«Форсаж-9» — картина режиссера Джастина Лина, которая продолжает историю о гонщике по имени Доминик Торетто. Главную роль в картине играет Вин Дизель. В этот раз команде Торетто пришлось спасать мир от хакера, который заполучил сильнейшее оружие на планете и планирует захватить власть на международной арене.

Лин работал над четвертой, пятой и шестой частью «Форсажа», а также над сериалами «Настоящий детектив» и «Сообщество». Сценаристом картины стал Дэниел Кейси — он заменил Криса Моргана, который работал над всеми фильмами франшизы, начиная с «Токийского дрифта».

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