В кинотеатрах вышел «Форсаж-9». Несмотря на весомую цифру, самая известная гоночная франшиза и не думает сбавлять скорость. Уже запланирована как минимум десятая часть. Специально для «Афиши Daily» Эдуард Голубев поговорил с Вином Дизелем — главной звездой серии — и Джастином Лином, именно он срежиссировал все самые яркие эпизоды «Форсажа».

— Мистер Лин, это уже ваш пятый фильм в серии. Как вы сохраняете личный интерес к франшизе? Лин: Вообще, конечно, это чудо, что студия мне в очередной раз доверилась. Пять фильмов — это реально много, и каждый раз придумывать для «Форсажа» что‑то новое все сложнее. Но — и тут снова стоит благодарить Universal — мне постоянно повышают производственный бюджет и почти не ставят творческих рамок . Поэтому я до сих пор чувствую себя ненасытным и просто реализую все безумие, которое приходит мне и членам моей команды в голову. — Вин, а вы? Дизель: Это вообще самый задаваемый вопрос.

Я знаю, что это похоже на шутку, но мы реально делаем каждый фильм как последний.

Сперва я думал, что финалом станет седьмая часть, затем мы решили дорассказать историю в восьмой… Теперь вот девятая. И у нас уже миллион идей для продолжения! Думаю, что никто не хочет, чтобы «Форсаж» заканчивался: ни Universal, ни миллионы наших зрителей, которые очевидно любят всю франшизу. — И это несмотря на то, что «Форсаж» сильно изменился. Сперва это был фильм про уличные гонки, а теперь те же герои становятся супершпионами, спасают мир и летят в космос… Это не слишком? Лин: Пфффффф! Поверьте, наш пик в плане экшена и экстраординарных ситуаций еще впереди. А вообще — ну начали мы как гоночный фильм. И что? Я до сих пор очень люблю автомобильную культуру, но ведь невозможно делать девять фильмов только про машины . Все мы растем! И я, и вы, и персонажи «Форсажа». Поэтому, достигнув мастерства в съемке гонок, я решил удариться в сложно поставленный экшен. Вам это может нравиться, а может не нравиться. Но именно эта идея, как вы сказали, про шпионов, спасение мира и полет в космос — это также способ развить сюжет и героев. И мне кажется, что «Форсаж-9» довольно органично развивает идеи серии с самой первой части.

Трейлер фильма «Форсаж-9», в котором экшен натурально улетает в космос

— А вы можете смотреть «Форсаж» с серьезным лицом? Скажу прямо: по-моему, франшиза скатилась в пародию на боевики. (В этот момент Вин Дизель превращается в Доминика Торетто, но изо всех сил старается не засмеяться.) Дизель: Наш фильм — это очень-очень серьезно. (Не выдерживает и смеется.) Хотя если говорить максимально искреннее, семья — это действительно важно, а в некоторые сцены мы специально вставили аллюзии на библейские сюжеты: Каин, Авель, Самсон . Но «Форсаж» — в любом случае просто развлекательное кино. И как к нему относиться, пусть каждый решит для себя сам. — В «Джоне Уике» или «Никто» зритель переживает за персонажей, потому что видит, что они смертны, что им больно. Героям «Форсажа» все нипочем. Они сами уже шутят, что стали супергероями! И даже если кто‑то из них умирает, его возвращают в следующих частях — прям как в комиксах. Зачем вы так делаете? Как мне сопереживать персонажам, которые без проблем справляются с любой задачей? Лин: Если вы не переживаете за персонажей, то это ведь не значит, что все не переживают. Я вот переживаю! Да и надо ли это делать? У вас может быть плохой день, проблемы дома или на работе. Вы идете на «Форсаж», и два часа вас развлекают. Круто ведь! А по поводу воскрешения персонажей… Так работают франшизы. Фанаты просили вернуть Хана сразу после третьей части. Мы вернули — все довольны. И это ведь тоже сильная эмоциональная взаимосвязь между зрителями и фильмом. — Вы так много говорите про экшен и развлечения… А у вас нет стремления… ну, «Оскар» получить? Сделать хорошую драму? Вот Вин, например, на заре карьеры снял фильм «Бродяги». А в 2006 году играл у Сидни Люмета («Я виновен!» — Прим. ред.). В 2021 году вы с лицом крутого парня гоняете по миру и говорите фразы в духе: «Слушай свое сердце». Разве вам этого достаточно для реализации? Дизель: Я вообще-то со многими отличными постановщиками работал: Энгом Ли, Дэвидом Туи. Они многому меня научили — и когда придет мое время, я вновь хочу вернуться к режиссуре. Но даже сейчас меня все в жизни устраивает. В «Форсаже» я ведь не только актер. Я еще и продюсер! И за 20 лет и девять фильмов я настолько сросся с «Форсажем», обрел новую семью на экране и вне его, что вообще не чувствую проблем с самореализацией. Я на своем месте. — И сколько еще частей «Форсажа» нам ждать? Лин: Пока снимать «Форсажи» будет весело и ненапряжно — я буду это делать. У меня уже есть конкретные идеи для десятого фильма, а там посмотрим. Дизель: У меня тоже есть идеи! Но когда «Форсаж» закончится, я просто пойду делать другие проекты. За 20 лет у меня накопилось много нереализованных, но крутых штук.

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