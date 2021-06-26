перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исландия отменяет все антиковидные ограничения. В стране вакцинировалось 87% взрослого населения 20:46
Marvel показала второй трейлер «Шан-Чи и легенда десяти колец» 19:36
Полицейский кордон на Патриарших, короткометражка Линдеманна и другие новости дня 19:25 Дайджест
Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей». Это расширенная версия клипа 17:49
Le Parisien/YouTube Француженка Валери Бако, убившая мужа за насилие и принуждение к проституции, вышла на свободу
Француженка Валери Бако, убившая мужа за насилие и принуждение к проституции, вышла на свободу 16:42
ВОЗ: вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител 16:25
Растет число заболевших финнов, побывавших на Евро-2020. Беглов заявлял, что это никак не связано 15:42
В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе 15:07
Приквел сериала «Сверхъестественное» выйдет без Джареда Падалеки. Актер узнал об этом из твиттера 14:34
Mufid Majnun/Unsplash Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот 14:03
РБК: сын Жириновского ушел из ЛДПР из‑за управленческих разногласий с отцом 13:55
В Windows 11 не встроят Interner Explorer 13:09
При въезде на Патриаршие полиция просит показать паспорт. Теперь туда пускают только по прописке 12:13
В России выявили более 21 тыс. случаев COVID-19. В Петербурге и Подмосковье рекордные показатели 11:43
Hubert Burda Media/Flickr Московскому общепиту с QR-кодами разрешили работать ночью. У фудкортов будет три режима работы
Московскому общепиту с QR-кодами разрешили работать ночью. У фудкортов будет три режима работы 10:34
В России выявили первого зараженного штаммом коронавируса «Дельта плюс» 9:10
Бывшего полицейского, убившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам заключения 8:41
Канал AMC снимет сериал по роману «Интервью с вампиром» Вчера в 22:59
В Британии во время голубиной гонки пропали 10 тыс. птиц. Скорее всего, дело в магнитной буре Вчера в 22:39
Maksimartist/Instagram Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о 75-процентном поражении легких артистки
Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о 75-процентном поражении легких артистки Вчера в 22:05
Отключить рекламу

Исландия отменяет все антиковидные ограничения. В стране вакцинировалось 87% взрослого населения

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:46

С 26 июня власти Исландии отменяют все ограничения, введенные из‑за COVID-19. В стране больше не нужно носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом сообщает Reuters.

«Мы возвращаемся к тому типу общества, в котором мы можем нормально жить. Мы стремились к этому с тех пор, как более года назад из‑за пандемии начали ограничивать проведение собраний», — сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир. Она также добавила, что Исландия станет первой страной в Европе, которая снимет все свои ограничения.

Правительство утверждает, что 87% взрослого населения получили первую дозу прививки, в то время как 60% полностью вакцинировались. В стране с населением 360 тыс. человек заболеваемость инфекцией составляет всего 1,6% на 100 тыс. жителей в среднем. С начала пандемии было выявлено 6 637 случаев заражения и только 30 человек умерли. В настоящее время в Исландии на изоляции находится всего лишь 12 человек.

Власти не исключают возникновение новых случаев заболевания. «Но мы уверены, что наши возможности отслеживания контактов и готовность общественности соблюдать как карантинные, так и изоляционные требования окажутся достаточными для борьбы с любыми новыми вспышками», — подчеркнула глава отдела гражданской защиты Видир Рейниссон.

С 25 мая Россия возобновила авиасообщения с пятью странами, включая Исландию. Полеты из Москвы в Рейкьявик совершаются два раза в неделю.

События недели на afisha.ru
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
рок
«Сверим сердца»: «Би-2» (онлайн-трансляция)
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
хип-хоп
«Locals Only»: «Лауд», «Хлеб», MC Сенечка, Дора, Noize MC
Фестиваль урбан-культуры с кумирами тинейджеров
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить