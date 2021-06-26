Исландия отменяет все антиковидные ограничения. В стране вакцинировалось 87% взрослого населения

С 26 июня власти Исландии отменяют все ограничения, введенные из‑за COVID-19. В стране больше не нужно носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом сообщает Reuters.

«Мы возвращаемся к тому типу общества, в котором мы можем нормально жить. Мы стремились к этому с тех пор, как более года назад из‑за пандемии начали ограничивать проведение собраний», — сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир. Она также добавила, что Исландия станет первой страной в Европе, которая снимет все свои ограничения.

Правительство утверждает, что 87% взрослого населения получили первую дозу прививки, в то время как 60% полностью вакцинировались. В стране с населением 360 тыс. человек заболеваемость инфекцией составляет всего 1,6% на 100 тыс. жителей в среднем. С начала пандемии было выявлено 6 637 случаев заражения и только 30 человек умерли. В настоящее время в Исландии на изоляции находится всего лишь 12 человек.

Власти не исключают возникновение новых случаев заболевания. «Но мы уверены, что наши возможности отслеживания контактов и готовность общественности соблюдать как карантинные, так и изоляционные требования окажутся достаточными для борьбы с любыми новыми вспышками», — подчеркнула глава отдела гражданской защиты Видир Рейниссон.

С 25 мая Россия возобновила авиасообщения с пятью странами, включая Исландию. Полеты из Москвы в Рейкьявик совершаются два раза в неделю.