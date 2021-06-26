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При въезде на Патриаршие полиция просит показать паспорт. Теперь туда пускают только по прописке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:13

На въезде в район Патриарших прудов поставили полицейские кордоны, которые по вечерам проверяют у водителей паспорт с местом прописки. Ранее жители квартала жаловались на шум и пробки, из‑за которых они не могут попасть домой. Новый режим пешеходной зоны пока будет действовать в рамках эксперимента.

Въезд для нерезидентов Патриарших перекрывают с 19.00, сообщают «Вести-Москва». Корреспондент «Комсомольской правды» пишет, что пешие патрульные разгоняют даже тех, кто сидит на траве, и видел задержание велосипедиста, двигающегося по тротуару. На Малую Бронную, по его наблюдениям, приезжают автозаки, машины ДПС и мотополиция.

Житель Патриарших и специалист по элитной недвижимости Александр Дьяченко сравнил обилие полицейских в районе с гетто. Он считает, что ограничения и полный запрет на въезд автомобилей наносит ущерб имиджу района, придавая ему признаки неблагополучия. «Покупатели приезжают и задаются вопросом: „Почему много силовиков, здесь убивают на улицах?“», — сказал он.

По словам местных жителей, кордоны полиции на въезде появились 9 июня. Сотрудники просят показать водителей прописку или парковочное разрешение резидента, но пешеходов пропускают. Дьяченко считает, что введение полностью пешеходной зоны превратит Малую Бронную в улицу Старый Арбат. По его словам, из‑за пешеходной зоны недвижимость там подешевела на 30%.

Активистка Галина Мельникова рассказала, что посты стоят с 19.00 до 1.00 ночи. Некоторые успевают заехать до появление машин ДПС, а в 2.00 «уже снова гремят двигатели». «Теперь у нас две проблемы: местные не могут проехать к своим домам, а чужие так и гоняют. У меня муж не прописан в квартире. Как ему доказать, что он едет домой?», — жалуется она. Мельникова предлагает выдавать местным QR-коды, которыми они бы делились с родственниками и гостями.

На какой закон опирается новая мера, «Комсомольской правде» узнать не удалось. Префектура ЦАО передала запрос издания в ЦОДД, а те перенаправили в Дептранс. Там посоветовали обратиться в ГИБДД, но ответ так и не поступил.

Патриаршие пруды — одно из наиболее популярных мест отдыха в центре Москвы как для местных, так и для туристов. В районе находятся десятки заведений, а шум от них не раз становился причиной конфликта посетителей и обитателей соседних домов. В 2016 году жители Патриарших даже убедили владельцев баров и кафе закрывать их заведения после 23.00.

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