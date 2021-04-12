Жители Патриарших предложили закрывать район на выходные для чужих автомобилей

Читатели локального паблика «Патриаршие» предложили ограничивать движение в районе на выходные — пускать только автомобили местных, спецслужб и такси. Жители пожаловались, что в прошлый уэк-энд они стояли в часовых пробках, чтобы попасть домой.

Сообщество решило организовать опрос среди подписчиков и попросило поделиться своими комментариями. В их телеграм-канале за ограничение движения проголосовали 70% респондентов, против — 24%. Всего в опросе к моменту написания заметки успели проголосовать около 600 человек.

В комментариях большинство также поддержало инициативу. Кто‑то подтвердил, что час не мог добраться до дома в выходные, другие сказали, что устали от «„приор“ цвета баклажан» и «желтых „роллс-ройсов“», которые включают музыку по вечерам на весь район.

Некоторые подумали, что для пешеходов движение также предлагается ограничить, и вспомнили по этому поводу Конституцию, которая гарантирует свободу передвижения. Один из пользователей посчитал, что инициатива говорит о том, что жители Патриарших считают себя «не такими, как все».

Патриаршие пруды — одно из наиболее популярных мест отдыха в центре Москвы как для местных, так и для туристов. В районе находятся десятки заведений, а шум от них не раз становился причиной конфликта посетителей и обитателей соседних домов. В 2016 году жители Патриарших даже убедили владельцев баров и кафе закрывать их заведения после 23.00. Однако сейчас, если верить информации в «2ГИС», некоторые бары остаются открыты и после полуночи.