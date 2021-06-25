У Doja Cat вышел новый альбом «Planet Her». В его записи приняли участие The Weeknd и Ариана Гранде

Американская рэп-исполнительница Doja Cat выпустила новый альбом «Planet Her». Послушать релиз можно на большинстве стриминговых сервисов.
В записи пластинки приняли участие The Weeknd, Ариана Гранде, SZA, Young Thug и JID. Всего на нее попали 14 треков, в том числе ранее вышедшие ранее «Kiss Me More» и «Need to Know».
Вместе с релизом Doja Cat опубликовала и клип на совместную с The Weeknd песню «You Right». В ролике артисты предстают в образах созвездий, которым не суждено быть вместе. Режиссером видео выступил Квентин Деронзье, работавший с Дрейком, Канье Уэстом и Foals.
«Planet Her» стал первой пластинкой Doja Cat с конца 2019 года — тогда она выпустила свой прорывной альбом «Hot Pink».