У Doja Cat вышел новый альбом «Planet Her». В его записи приняли участие The Weeknd и Ариана Гранде

Американская рэп-исполнительница Doja Cat выпустила новый альбом «Planet Her». Послушать релиз можно на большинстве стриминговых сервисов.

В записи пластинки приняли участие The Weeknd, Ариана Гранде, SZA, Young Thug и JID. Всего на нее попали 14 треков, в том числе ранее вышедшие ранее «Kiss Me More» и «Need to Know».