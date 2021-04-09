Doja Cat и SZA соблазняют астронавта в клипе «Kiss Me More»

В видео астронавт попадает на розовую планету и, исследуя ее, сталкивается с двумя девушками в образе гламурных неземных существ. Они пытаются соблазнить его, и у них получается — гость срывает с инопланетного дерева плод, съедает его, после чего переносится в чувственную фантазию.

Американская рэп-исполнительница Doja Cat выпустила клип на песню «Kiss Me More», записанную совместно с SZA. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

«Kiss Me More» — первый трек больше чем за год, в котором Doja Cat выступает в качестве ведущего исполнителя. Ее предыдущая песня «Boss Bitch» вышла в январе 2020-го и стала частью официального саундтрека к фильму «Хищные птицы».

Новая песня является первым синглом с грядущего альбома Doja Cat «Planet Her». Релиз станет первой пластинкой артистки с конца 2019 года — тогда она выпустила свой прорывной альбом «Hot Pink».