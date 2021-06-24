Автор песни «Пусть бегут неуклюже» написал стихотворение для приложения «Гусьгусь» от Arzamas

Не в лесу и не в реке, В Гусь-Хрустальном городке, В пятом доме от угла Баба Леночка жила. Утром встанет: «Гусь-гусь-гусь!» — Гусь в ответ: «Привет, бабусь!» Выйдет бабка за водой, Гусь за ней, на водопой, Бабка скажет: «Гусь-гусь-гусь!» — Гусь в ответ: «Привет, бабусь!» Побежит кормить свиней — Он потащится за ней. Крикнет бабка: «Гусь-гусь-гусь!» — Гусь в ответ: «Привет, бабусь!» Встала утром по грибы, Не укрыться от судьбы — Нет грибов, один сморчок: «Гусь-гусь-гусь!» — В ответ молчок… Бабка плачет, слезы льет, Ночь не спит, не ест, не пьет. Тут редакция «Гусьгусь» Говорит: «Я разберусь! Только ты уж нас утешь И не плачь, а пей и ешь!» Вот проходит десять дней, Слышит бабка — едут к ней. К ней во двор спешат в авто Догадайтесь сами кто — Гусь с гусыней молодой, Отдают поклон земной. Следом выводок гусят Строем выстроились в ряд И пищат: «Привет, бабусь!» — А она им: «Гусь…гусь… гусь…»

Тимофеевский — советский и российский писатель. Он автор многих известных песен и стихотворений, в том числе композиции «Пусть бегут неуклюже».

В проекте «Автор читает сам» уже есть рассказы Артура Гиваргизова, Нины Дашевской, Аси Кравченко, стихи Алексея Зайцева и Эдуарда Шендеровича. В ближайшее время также выйдет выпуск с Мариной Бородицкой. Суть проекта в том, что современные детские писатели и поэты читают свои тексты, а звукорежиссеры подчеркивают авторскую интонацию.

Приложение «Гусьгусь» появилось в ноябре 2020 года, его целевая аудитория — дети от 4 до 12 лет. В нем есть курсы на самые разные темы — от космоса и динозавров до мемов и страшилок. Также дети могут послушать подкасты о сказках, монстрах и рэпе, стихи, рассказы и колыбельные.

Большинство лекций доступно по подписке, но есть и бесплатные. Приложение можно скачать в App Store или Google Play, а узнать о нем поподробнее — в материале «Афиши».