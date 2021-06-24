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Автор песни «Пусть бегут неуклюже» написал стихотворение для приложения «Гусьгусь» от Arzamas

Виктория Шанина
Сегодня в 15:57

Александр Тимофеевский написал стихотворение «Гусьгусь» для одноименного детского аудиоприложения, созданного порталом Arzamas. Выпуск выйдет 26 июня и станет частью проекта «Автор читает сам».

Не в лесу и не в реке,
В Гусь-Хрустальном городке,
В пятом доме от угла
Баба Леночка жила.
Утром встанет:
«Гусь-гусь-гусь!» —
Гусь в ответ:
«Привет, бабусь!»

Выйдет бабка за водой,
Гусь за ней, на водопой,
Бабка скажет:
«Гусь-гусь-гусь!» —
Гусь в ответ:
«Привет, бабусь!»

Побежит кормить свиней —
Он потащится за ней.
Крикнет бабка:
«Гусь-гусь-гусь!» —
Гусь в ответ:
«Привет, бабусь!»

Встала утром по грибы,
Не укрыться от судьбы —
Нет грибов, один сморчок:
«Гусь-гусь-гусь!» —
В ответ молчок…
Бабка плачет, слезы льет,
Ночь не спит, не ест, не пьет.

Тут редакция «Гусьгусь»
Говорит: «Я разберусь!
Только ты уж нас утешь
И не плачь, а пей и ешь!»
Вот проходит десять дней,
Слышит бабка — едут к ней.

К ней во двор спешат в авто
Догадайтесь сами кто —
Гусь с гусыней молодой,
Отдают поклон земной.
Следом выводок гусят
Строем выстроились в ряд
И пищат: «Привет, бабусь!» —
А она им: «Гусь…гусь… гусь…»
«Гусьгусь»
Александр Тимофеевский

Тимофеевский — советский и российский писатель. Он автор многих известных песен и стихотворений, в том числе композиции «Пусть бегут неуклюже».

В проекте «Автор читает сам» уже есть рассказы Артура Гиваргизова, Нины Дашевской, Аси Кравченко, стихи Алексея Зайцева и Эдуарда Шендеровича. В ближайшее время также выйдет выпуск с Мариной Бородицкой. Суть проекта в том, что современные детские писатели и поэты читают свои тексты, а звукорежиссеры подчеркивают авторскую интонацию.

Приложение «Гусьгусь» появилось в ноябре 2020 года, его целевая аудитория — дети от 4 до 12 лет. В нем есть курсы на самые разные темы — от космоса и динозавров до мемов и страшилок. Также дети могут послушать подкасты о сказках, монстрах и рэпе, стихи, рассказы и колыбельные.

Большинство лекций доступно по подписке, но есть и бесплатные. Приложение можно скачать в App Store или Google Play, а узнать о нем поподробнее — в материале «Афиши».

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