Автор песни «Пусть бегут неуклюже» написал стихотворение для приложения «Гусьгусь» от Arzamas

Александр Тимофеевский написал стихотворение «Гусьгусь» для одноименного детского аудиоприложения, созданного порталом Arzamas. Выпуск выйдет 26 июня и станет частью проекта «Автор читает сам».
Тимофеевский — советский и российский писатель. Он автор многих известных песен и стихотворений, в том числе композиции «Пусть бегут неуклюже».
В проекте «Автор читает сам» уже есть рассказы Артура Гиваргизова, Нины Дашевской, Аси Кравченко, стихи Алексея Зайцева и Эдуарда Шендеровича. В ближайшее время также выйдет выпуск с Мариной Бородицкой. Суть проекта в том, что современные детские писатели и поэты читают свои тексты, а звукорежиссеры подчеркивают авторскую интонацию.
Приложение «Гусьгусь» появилось в ноябре 2020 года, его целевая аудитория — дети от 4 до 12 лет. В нем есть курсы на самые разные темы — от космоса и динозавров до мемов и страшилок. Также дети могут послушать подкасты о сказках, монстрах и рэпе, стихи, рассказы и колыбельные.
Большинство лекций доступно по подписке, но есть и бесплатные. Приложение можно скачать в App Store или Google Play, а узнать о нем поподробнее — в материале «Афиши».