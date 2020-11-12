Arzamas запустил новое детское приложение «Гусьгусь». С подкастами, сказками и колыбельными

Просветительский проект Arzamas запустил новое детское приложение «Гусьгусь». В нем можно найти лекции, подкасты, колыбельные и сказки на научно-популярные темы и не только.

Как сообщил проект в своем фейсбуке, уже сейчас в приложении есть все материалы из раздела «Детская комната», а также подкаст «Это вам не сказки», рассказы Артура Гиваргизова в озвучке самого автора и новые курсы по астрономии, биологии и археологии.

Большинство курсов доступно по подписке, но есть и бесплатные подкасты. На первый месяц проект дарит доступ к абсолютно всем материалам. Кроме того, при наличии годовой подписки на «Радио Arzamas» «Гусьгусем» можно пользоваться бесплатно до конца ее срока.

Приложение можно скачать в App Store или Google Play, а узнать о нем поподробнее — в материале «Афиши».

Еще больше контента для детей и родителей доступно в разделе «Дети» на «Афише». Там есть информация о развлечениях в вашем городе, а также расписание детских фильмов, спектаклей и выставок.