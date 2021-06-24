Снуп Догг запостил у себя в инстаграме мем с Максимом Галкиным и юным шахматистом

Рэпер Снуп Догг приобщился к мемам с Максимом Галкиным. У себя в инстаграме, на который подписаны 61,6 млн человек, он поделился фрагментом шоу «Лучше всех», которое Галкин ведет на Первом канале.

В опубликованном ролике трехлетнему на тот момент шахматисту Михаилу Осипову (съемки проходили в 2016 году) предлагают сыграть с чемпионом мира Анатолием Карповым. Ребенок закономерно проигрывает, плачет и зовет маму. Неподдельные эмоции мальчика и невыполнимость задания, которое ему предстоит, сделали выпуск мемом.