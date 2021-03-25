В 2016 году мальчик проиграл гроссмейстеру в шахматы на шоу Галкина. Геймеры превратили его в мем

В 2016 году трехлетний шахматист Михаил Осипов проиграл партию чемпиону мира Анатолию Карпову в шоу «Лучше всех!» на Первом канале. В этом году запись неравной схватки геймеры превратили в мем.

Сначала ведущий Максим Галкин сам попробовал сыграть с мальчиком, после чего позвал на помощь Карпова. Ребенок проиграл гроссмейстеру, заплакал и позвал маму. Чуть позже он успокоился и продемонстрировал свои навыки, решив несколько шахматных этюдов.