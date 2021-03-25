В 2016 году мальчик проиграл гроссмейстеру в шахматы на шоу Галкина. Геймеры превратили его в мем

В 2016 году трехлетний шахматист Михаил Осипов проиграл партию чемпиону мира Анатолию Карпову в шоу «Лучше всех!» на Первом канале. В этом году запись неравной схватки геймеры превратили в мем.
Сначала ведущий Максим Галкин сам попробовал сыграть с мальчиком, после чего позвал на помощь Карпова. Ребенок проиграл гроссмейстеру, заплакал и позвал маму. Чуть позже он успокоился и продемонстрировал свои навыки, решив несколько шахматных этюдов.
Осипов полюбился зрителям и в этом году стал популярным в соцсетях с англоязычными пользователями. Наибольшим спросом юный шахматист пользуется среди геймеров. В феврале на ютьюбе появился ролик, в котором приглашение Карпова на сцену сопровождается музыкой из игры Dark Souls, что сопоставляет чемпиона мира с устрашающим боссом.
Видео с Осиповым попало в мем-энциклопедию «Know Your Meme» как «The Final Boss of Chess» («Финальный босс в шахматах»), и ему посвятили тред на Reddit, в котором сейчас сотни комментариев с шутками об игре и словами поддержки в адрес мальчика. На ютьюбе также опубликовали еще одну версию ролика, получившую название «The Final Boss of Chess».
Геймеры сравнивают поединок малыша со взрослым соперником с плохим отбором битв и персонажей в играх. Например, эта схватка у них ассоциируется с матчмейкингом в играх студии Riot Games.
9 июня прошлого года состоялся второй в истории матч по шахматам между Землей и космосом. За Землю играл шахматист Сергей Карякин (он вел партию из Музея космонавтики), а за космос, с борта МКС, — космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Бой закончился ничьей.