Клип «Аигел» с омоложением президента взял серебряного «Каннского льва»

Музыкальное видео снял режиссер Анджей Гавриш, который также работал над клипами Джеймса Бланта , Korn и Parov Stelar. В ролике высокопоставленный чиновник — судя по всему, президент — проходит обряд омоложения в ледяной проруби.

Клип татарстанского дуэта «Аигел» «You’re Born» взял серебро на фестивале творчества «Каннские львы» в подкатегории «Excellence in Music Video». Об этом группа рассказала в своем инстаграме.

Всего в номинации «Excellence in Music Video» было вручено 4 награды: Гран-при, а также золотая, серебряная и бронзовая статуэтки. Главный приз достался рэперу Lil Nas X за клип «Old Town Road».

Еще одним российским победителем «Каннских львов» стал проект «Новой газеты» «N23. Аромат, основанный на реальных событиях». Он получил золото в номинации «PR Culture & Context (Single-market Campaign)» и бронзу в категории «Cultural Insight».

N23 — коллекция духов с запахом подвалов дома 23 на Никольской улице, где в 1930-е годы были расстреляны более 30 тыс. человек. В этом здании планировалось открыть роскошный парфюмерный бутик, но благодаря проекту «Новой» там появится Музей памяти жертв политических репрессий.