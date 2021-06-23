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Райан Мерфи опубликовал тизер спин-оффа «Американской истории ужасов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:48

Американский продюсер и сценарист Райан Мерфи опубликовал тизер спин-оффа сериала «Американская история ужасов». Первые два эпизода выйдут 15 июля на стриминговом сервисе Hulu.

Каждая новая серия будет представлять собой отдельную историю о призраках, и, скорее всего, в них появятся знакомые герои из франшизы.

В ролике посреди кроваво-красного поля появляется женщина в латексе из постера, который режиссер показывал ранее. Она заходит в Дом-убийцу из первого сезона «Американской истории ужасов», в котором кишат чудовища и происходят странные вещи. В конце тизера женщина убивает мужчину, одетого в такой же латексный костюм, и исчезает в портале.

«Каждый эпизод принесет вам новый кошмар», — написал Мерфи.

Ранее режиссер анонсировал актерский состав «Американских историй ужасов». В съемках примут участие Кевин МакХейл («Хор»), Диллон Бернсайд («Поза»), Дэнни Трехо («Мачете»), а также Чарлз Мелтон из «Ривердейла» и Нико Гритэм, сыгравший в недавнем мюзикле «Выпускной».

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