Райан Мерфи опубликовал тизер спин-оффа «Американской истории ужасов»

Американский продюсер и сценарист Райан Мерфи опубликовал тизер спин-оффа сериала «Американская история ужасов». Первые два эпизода выйдут 15 июля на стриминговом сервисе Hulu.

Каждая новая серия будет представлять собой отдельную историю о призраках, и, скорее всего, в них появятся знакомые герои из франшизы.

В ролике посреди кроваво-красного поля появляется женщина в латексе из постера, который режиссер показывал ранее. Она заходит в Дом-убийцу из первого сезона «Американской истории ужасов», в котором кишат чудовища и происходят странные вещи. В конце тизера женщина убивает мужчину, одетого в такой же латексный костюм, и исчезает в портале.

«Каждый эпизод принесет вам новый кошмар», — написал Мерфи.