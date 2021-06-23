Минкультуры рекомендовало ввести QR-коды в театрах и кинотеатрах Москвы

Министерство культуры рекомендовало проверять наличие QR-кодов на входе в театры и кинотеатры в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При введении системы QR-кодов театры и кинотеатры смогут пускать в зал больше 500 человек.

На данный момент, согласно указу мэра Сергея Собянина, в федеральных учреждениях культуры и кинотеатрах допускается одновременное присутствие до 50% посетителей от общей вместимости, но не более 500 человек.

Накануне власти Москвы запретили с 28 июня посещать заведения общепита без антител к коронавирусу или отрицательного ПЦР-теста. Подтверждать это посетителям придется с помощью QR-кодов, которые можно будет получить на «Госуслугах», сайте mos.ru, на ресурсе «ЕМИАС.Инфо», в электронной медицинской карте Москвы или в регистратуре поликлиники.