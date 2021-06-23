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В Египте двух блогерок приговорили к 6 и 10 годам тюрьмы за видео в тиктоке

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:51

20 июня суд в Каире приговорил двух блогерок, Ханин Хоссам и Маваду аль-Адхам, к десяти и шести годам тюремного заключения, а также штрафу в размере 200 тыс. египетских рупий за видео в тиктоке. Об этом сообщает Би-би-си.

Хоссам признали виновной в «разврате» и «торговле людьми» за ролик, в котором она предложила девушкам заработать деньги за стримы на платформе Likee.

Адхам выдвинули обвинение из‑за публикации фотографий и видео в 2019 и 2020 годах, в которых правоохранительные органы обнаружили подстрекательство к публичному разврату. В них она синхронизировала губы под известные песни и танцевала в модной одежде.

В июле 2020 года блогерок уже приговаривали к двухлетнему тюремному заключению по тем же обвинениям, но в январе 2021-го оправдали. Правозащитники называют повторные приговоры для девушек репрессиями, которые египетские власти устраивают против женщин-инфлюэнсеров. На аккаунт Хоссам в тиктоке подписаны 1,2 млн человек, на Адхам — 3,1 млн.

«Десять лет! Я не сделала ничего безнравственного, чтобы заслужить это. Меня посадили на десять месяцев, и после освобождения я не сказал ни слова. Почему вы хотите снова посадить меня в тюрьму?» — сказала Хоссам в видеообращении к президенту Египта Абдель-Фаттаху Халилу ас-Сиси.

В начале года полиция Египта арестовала женщину-кондитера за то, что она испекла пирожные с украшением в виде пениса. Религиозная организация «Дар аль-Ифта» заявила, что подобная выпечка запрещена исламом и нарушает систему ценностей. После допроса кондитершу отпустили под залог в 5000 египетских рупий.

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