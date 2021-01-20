Египтянку арестовали за пирожные с украшениями в виде пениса. Их посчитали нарушением ислама

Полиция Египта арестовала женщину-кондитера за то, что она испекла пирожные с украшениями в виде пениса. Об этом пишут The Guardian и Би-би-си.

Повар сделала сладости для частной вечеринки по случаю дня рождения, которая проводилась в одном из спортивных клубов Каира. Участники мероприятия поделились фотографиями пирожных в соцсетях, что и привлекло внимание правоохранительных органов.

Силы безопасности Египта установили личность пекаря, опросив очевидцев, а затем задержали девушку и доставили ее в прокуратуру. Там она «в слезах» рассказала следователям, что посетители клуба «пришли в ее магазин, показали фотографии гениталий и просили сделать похожие торты». После допроса женщину освободили под залог в 5000 египетских фунтов (около 23,5 тыс. рублей).

Египетский Дом фетв («Дар аль-Ифта») — одна из наиболее авторитетных религиозных организаций в мире — заявил, что подобная выпечка запрещена исламом и нарушает систему ценностей. Министр по делам молодежи и спорта Ашраф Собхи сказал, что его ведомство сформирует комитет для расследования инцидента и наказания преступников.

Это не первый случай, когда женщин в Египте арестовывают за «непристойное поведение» и «нарушение норм ислама». В 2018 году египетскую актрису Ранию Юсеф судили за «слишком откровенное» платье, в котором она появилась на закрытии Каирского кинофестиваля. Летом 2020-го пятерых TikTok-блогерок из Египта приговорили к двум годам тюрьмы за «фото и видео, которые нарушают общественную мораль».