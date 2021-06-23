ФСБ: террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов, чтобы завербовать молодежь

Террористы вербуют молодежь в игровых чатах и создают клоны компьютерных игр, в которых симулируют теракты. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, вынужденная изоляция обострила проблему онлайн-рекрутинга террористов и радикалов. Экстремисты активно привлекают на свою сторону людей, чье материальное положение ухудшилось за последний год из‑за экономического кризиса в стране, констатировал Бортников, отметив, что фактически сегодня в интернете «развернулась целая инфраструктура, производящая будущих террористов».

При этом террористические организации не единственные, кто ведет охоту в интернете на молодежь, утверждает глава ФСБ. «Студенты и школьники <…> все чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения», — заявил он.

Бортников считает необходимым совершенствовать законодательство, направленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия. Кроме того, он предложил разработать новые методы взаимодействия со школами, университетами, а также общественными институтами и религиозными объединениями.

Ранее Главный радиочастотный центр Роспотребнадзора предложил распространить на игровые платформы требования «закона Яровой» о хранении сообщений пользователей. В ведомстве пришли к выводу, что площадки потенциально могут использовать для «агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».