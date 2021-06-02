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На игровые платформы предложили распространить требования «закона Яровой» по хранению сообщений

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:15

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора предложил обязать владельцев игровых платформ хранить в России данные о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ведомства.

В центре пришли к выводу, что некоторые игровые площадки могут негативно повлиять на развитие личности геймеров. Также в исследовании говорится, что площадки потенциально могут использовать для «агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».

Чтобы предотвратить экономические угрозы в ведомстве предложили установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов (виртуальных контейнеров со случайным содержимым), стриминговых платформ и донатов.

Разработчики игр и владельцы игровых платформ вряд ли охотно станут исполнять требования по хранению данных, если они приведут к существенным затратам, считает продюсер Pixonic Максим Фомичев. По его словам, компаниям проще отключить возможность общения, чем создать условия для исполнения этого закона.

«Закон Яровой» обязывает операторов связи и интернет-провайдеров хранить весь пользовательский трафик, включая текст, изображения, видео и другие данные, и по запросу предоставлять их спецслужбам. Также закон предусматривает наказание за «несообщение о преступлении», призывы к терроризму и его оправдание в интернете (в том числе — за посты в социальных сетях) и склонение к массовым беспорядкам.

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