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Paramount начала работу над новыми «Трансформерами»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:45

Студия Paramount Pictures объявила о начале работы над новым фильмом по мотивам мультсериала «Трансформеры». Об этом сообщили The Hollywood Reporter и Variety.

По данным изданий, картина находится на ранней стадии производства. Ее продюсер пока не определен, однако ожидается, что к проекту будут привлечены Лоренцо ди Бонавентура, Дон Мерфи и Том ДеСанто — именно они продюсировали все предыдущие фильмы серии.

Сценарий к картине, предварительно, напишет Марко Рамирес, известный по работе над сериалом «Защитники» для Netflix. Режиссером должен стать Энджел Мануэль Сото, снявший недавних «Королей Шарм-Сити» (Charm City Kings).

Когда выйдет еще одна лента по «Трансформерам» и кто сыграет в ней главную роль, пока не сообщается. Известно только, что она не будет напрямую связана ни с циклом Майкла Бэя, ни с перезапущенной вселенной, которую начал «Бамблби» и в которую войдет предстоящий фильм Стивена Кейпла-младшего.

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