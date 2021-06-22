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Instagram запускает музыку в сторис на территории России

Дарья Мельникова
Сегодня в 23:14

С 23 июня российские пользователи Instagram и Facebook начнут получать доступ к сервису Reels, а в сторис наконец появится музыка. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Instagram в России.

С помощью Reels россияне смогут снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-фильтры и использовать эффект хромакея, чтобы преобразить свой задний фон. Помимо этого, пользователи смогут добавлять музыку из библиотеки приложения, выбирать ее из рекомендаций или создавать свое оригинальное аудио. Функция будет доступна как для инстаграм-сторис, так и для обычного поста.

C появлением стикера музыки пользователи Instagram и Facebook смогут отвечать на сторис с помощью песен. Кроме того, у пользователей Facebook появится возможность добавить любимый трек в раздел «Хобби» и закрепить его в шапке профиля — он будет проигрываться каждый раз, когда кто‑то решит посетить ваш аккаунт/вашу страничку.

Чтобы добавить музыку, нужно будет открыть камеру в приложении, выбрать фото или видео из галереи, затем нажать на значок стикера и открыть раздел «Музыка». Далее понадобится выбрать любую песню из библиотеки и фрагмент, который вы хотите опубликовать. Чтобы снять сорис под музыку в реальном времени, придется заранее выбрать раздел «Аудио» и найти подходящий трек. Если у него есть текст, он автоматически появится на экране.

У некоторых пользователей данная функция стала доступна вечером 22 июня — до официального релиза.

Instagram запустил сервис Reels в августе 2020 года на территории 50 стран, включая США. С его помощью социальная сеть надеется отвоевать аудиторию у набирающего популярность TikTok.

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