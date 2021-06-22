Metallica переиздаст «Black Album» при участии Майли Сайрус, Мака ДеМарко и еще 51 музыканта

Американская метал-группа Metallica отметит 30-летие «Black Album» специальным переизданием и кавер-сборником с участием 53 исполнителей. Он выйдет 10 сентября.

В записи приняли участие такие звезды, как Мак ДеМарко, Кори Тейлор из Slipknot, Джей Бальвин, вокалист Depeche Mode Дейв Гаан, Элтон Джон, Игорь Левит, монгольская группа The Hu, Фиби Бриджерс, Майли Сайрус и многие другие.

Совместно с анонсом сборника Майли Сайрус опубликовала видео на песню «Nothing Else Matters» с Чедом Смитом из RHCP на барабанах и Элтоном Джоном за роялем. Певица уже выступала с «Nothing Else Matters» на фестивале «Гластонбери» в 2019 году. Годом позже она заявила, что планирует записать целую кавер-пластинку на песни группы.