Учитель, уволенный из школы МГУ после обвинений в домогательствах, подал в суд на издание «Проект»

Преподаватель физики Сергей Сергеев, уволенный из школы для одаренных детей (СУНЦ) при МГУ, подал иск о защите чести и достоинства к изданию «Проект». На карточку, опубликованную в картотеке Никулинского суда Москвы, обратило внимание «МБХ медиа».

Иск подан как к самому изданию, так и к журналистке Юлии Лукьяновой, которая занималась расследованием домогательств в школе. Какие именно требования заявлены в документе, не уточняется.

17 июня «Проект» выпустил расследование о многолетних домогательствах Сергеева по отношению к ученикам СУНЦ. Выпускники рассказали изданию, что учитель приставал к ним против их воли у себя дома, в школе, а также в организованных походах. Кроме того, он вынуждал их фотографироваться обнаженными. По словам героев текста, они боялись и стеснялись рассказывать о действиях учителя, а позже долгое время старались не вспоминать пережитое.

На следующий день после выхода материала «Проект» со ссылкой на директора школы сообщил, что Сергеева из нее уволили. В приказе решение объясняется тем, что преподаватель совершил «аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы».