Из элитной школы при МГУ уволили преподавателя физики после обвинений в домогательствах

Преподаватель физики школы-интерната имени Андрея Колмогорова при МГУ Сергей Сергеев уволен после обвинений в многолетних сексуальных домогательствах учеников. Об этом директор школы Кирилл Семенов сообщил изданию «Проект».

В приказе Семенова говорится, что учителя уволили за «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Ранее «Проект» опубликовал расследование о домогательствах Сергеева по отношению к ученикам. Выпускники рассказывали изданию, что преподаватель приставал к ним против их воли у себя дома, в школе, а также в организованных походах. Кроме того, он вынуждал их фотографироваться обнаженными.

По словам героев текста, они боялись и стеснялись рассказывать о действиях учителя, а позже долгое время старались не вспоминать пережитое.