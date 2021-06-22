В Москве побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений

В Москве температура воздуха поднялась до +31,9 градуса — такой жары 22 июня в столице не было ни разу за всю историю метеонаблюдений, которая началась в 1879 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам метеорологов, к вечеру воздух может нагреться и вовсе до +35 градусов. Спадать жара в городе начнет только с 28 июня.

В Гидрометцентре уточнили, что прошлый рекорд был поставлен в 1917 году, когда в этот день температура достигла +31,8 градуса. Научный руководитель центра Роман Вильфанд объяснил аномальную жару стационарным антициклоном. По его словам, на данный момент Москва находится в центре зоны высокого атмосферного давления, и воздушные массы, насыщенные влагой, не могут к ней пробиться, и воздух над городом все сильнее прогревается.

20 июня Гидрометцентр повысил до предпоследнего, оранжевого уровня погодную опасность в Москве. Накануне его продлили до 23 июня. Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня. Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день тех, у кого температура воздуха на рабочем месте превышает +28,5 градуса.