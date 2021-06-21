Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день на время жары

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян, работающих в условиях повышенной температуры воздуха. Информация опубликована на сайте ведомства.

В частности, Роспотребнадзор советует сократить продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении выросла до +28,5 градуса, на два часа — если она выше +29 градусов, и на четыре часа — если превысила +30,5 градуса.

При температуре выше +32,5 градуса служба рекомендует воздержаться от работ на открытом воздухе и перенести их на утро или вечер.

Если сотрудник все-таки работает на улице, а температура выше +32,5 градуса, продолжительность его работы не должна превышать 15–20 минут с перерывом 10–12 минут в охлаждаемом помещении, уточняет Роспотребнадзор. При этом продолжительность термической нагрузки за смену не должна составлять более четырех-пяти часов, если сотрудник работает в спецодежде для защиты от теплового излучения, и полутора-двух часов — если такой одежды нет.

20 июня в Московском регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 24 июня включительно в столице ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве будет побито пять-шесть температурных рекордов. По его словам, на неделе температура впервые с 1901 года может превысить абсолютный максимум всего июня — +34,7 градуса.