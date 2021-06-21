перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили первый случай болезни EVALI. Ее также называют «болезнью вейперов» 13:23
Власти Свердловской области решили отменить фестиваль Ural Music Night из‑за коронавируса 12:52
Жительница Красноярска поставила на колени ребенка, обидевшего ее сына. На нее завели уголовное дело 12:43
Phil Whitehouse/Flickr Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников
Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников 12:15
«АвтоВАЗ» запустит производство более дорогих автомобилей. Новые модели будут стоить от 1 млн рублей 12:12
В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса 11:31
Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день на время жары 11:05
Юэн МакГрегор покорит самую высокую гору в триллере «Эверест». Восхождение снимет Даг Лайман 10:39
I.F.K./«ВКонтакте» Гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян умер от коронавируса
Гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян умер от коронавируса 10:05
Редакция XYZ Media покинула проект после скандала на курсе по геймплей-разработке 9:40
В сеть слили БДСМ-видео с кандидатом в горсовет Нью-Йорка. Тот заявил, что горд быть бэдээсэмщиком Вчера в 21:28
Синоптики прогнозируют рекордную за 120 лет жару в Москве Вчера в 20:29
Новосибирский журналист будет баллотироваться в горсовет Бердска под лозунгом «Berdsk lives matter» Вчера в 19:41
Возобновление рейсов в Турцию, шедевры барокко в мусорном баке и другие новости дня Вчера в 18:41 Дайджест
The European Girls’ Olympiad in Informatics Школьницы из России получили 4 золота на первой Европейской олимпиаде по информатике для девочек
Школьницы из России получили 4 золота на первой Европейской олимпиаде по информатике для девочек Вчера в 17:15
Фанаты «Бэтмен III: Навсегда» просят показать оригинальную версию Шумахера. Говорят, она мрачнее Вчера в 16:42
В Германии две ценные картины XVII века нашли в мусорном баке. Кто их выкинул, неизвестно Вчера в 16:40
Полицейские сорвали фестиваль Odyssey в Петербурге Вчера в 15:41
Московскому дизайнеру, которому сломали ногу перед протестной акцией, исправили выписку из больницы Вчера в 15:32
Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в новом фильме Линн Рэмзи «Полярная звезда» Вчера в 14:40
Отключить рекламу

Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день на время жары

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:05

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян, работающих в условиях повышенной температуры воздуха. Информация опубликована на сайте ведомства.

В частности, Роспотребнадзор советует сократить продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении выросла до +28,5 градуса, на два часа — если она выше +29 градусов, и на четыре часа — если превысила +30,5 градуса.

При температуре выше +32,5 градуса служба рекомендует воздержаться от работ на открытом воздухе и перенести их на утро или вечер.

Если сотрудник все-таки работает на улице, а температура выше +32,5 градуса, продолжительность его работы не должна превышать 15–20 минут с перерывом 10–12 минут в охлаждаемом помещении, уточняет Роспотребнадзор. При этом продолжительность термической нагрузки за смену не должна составлять более четырех-пяти часов, если сотрудник работает в спецодежде для защиты от теплового излучения, и полутора-двух часов — если такой одежды нет.

20 июня в Московском регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 24 июня включительно в столице ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве будет побито пять-шесть температурных рекордов. По его словам, на неделе температура впервые с 1901 года может превысить абсолютный максимум всего июня — +34,7 градуса.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
Росгидромет
Люди
Евгений Тишковец
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить