Билли Айлиш извинилась за расистское слово, которое произнесла в видео шестилетней давности

Билли Айлиш опубликовала в инстаграм-сторис извинение за то, что произнесла оскорбительное для азиатов слово chinks. Она отметила, что не знала его значение, а видео, где она использует это слово, было снято, когда ей было 13-14 лет.

В ролике, который послужил для некоторых причиной отвернуться от ее творчества, Айлиш подпевает песне рэпера Tyler, the Creator «Fish» 2011 года.

Артистка отметила, что впервые услышала это оскорбление именно в этом треке, поскольку никто из ее родственников или знакомых не употребляет его. «Несмотря на мое невежество и возраст в то время, ничто не оправдывает факта, что это было обидно», — сказала она.

В другом видео, где некоторые увидели пародию Айлиш на азиатский акцент, она, по собственным словам, просто дурачилась. Певица говорит, что не имитировала ничей язык или акцент — она разговаривает в таком стиле с самого детства со своими питомцами, друзьями и семьей.

Айлиш подчеркнула, что не хотела никому причинить боль, и у нее разбивается сердце, когда люди понимают ее действия как направленные на оскорбление кого‑то. «Я не только верю, но и всегда упорно работала, чтобы использовать свою платформу для борьбы за инклюзивность, доброту, терпимость, справедливость и равенство», — написала она.