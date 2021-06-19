«Аэрофлот» с 25 июня запустит дополнительные рейсы в Турцию

«Аэрофлот» запустит новые рейсы из Москвы в Турцию с 25 июня. Об этом сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин, передает ТАСС.

Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю по маршруту Москва — Стамбул. С 25 июня будут доступны дополнительные рейсы. «Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталья — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день», — пояснил Демин.

Дальнейшее расширение маршрутной сети в Турцию будет зависеть от фактического спроса, добавил он.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено с 22 июня. Его приостановили 15 апреля на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. Исключениями стали два рейса Стамбул — Москва в неделю и вывозные рейсы.