Путин объявил о программе медицинской реабилитации после COVID-19

Владимир Путин на 20 съезде «Единой России» объявил о программе медицинской реабилитации после коронавируса. На нее выделят не менее 100 млрд рублей, пишут «Известия».

Ее разработкой будет заниматься правительство, а сама программа рассчитана вплоть до 2026 года. По его словам, работу в этом направлении необходимо развернуть «широким фронтом» в ближайшее время.

Он также заявил, что лучше привиться, чем болеть, и обратил внимание на осложнения после заболевания, включая поражение легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

За сегодня в России выявили 17 906 случая коронавируса, из них 9120 — в Москве.