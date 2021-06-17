Петербургскому активисту назначили штраф и принудительное лечение по делу об оправдании терроризма

Суд в Петербурге приговорил ЛГБТ-активиста и анархиста Александра Меркулова к штрафу в 200 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма. Об этом передает Sotavision со ссылкой на корреспондента. Меркулова также направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Изначально активисту назначили штраф в 350 тыс. рублей, но приняв во внимание срок его нахождения в СИЗО и под домашним арестом, сумму сократили до 200 тыс.

В своем последнем слове активист признал вину, раскаялся и заявил, что выступает против «речей ненависти» и экстремистских высказываний. «Оправдание терроризма не имеет никакого отношения к свободе слова и недопустимо», — сказал он.

Александра Меркулова задержали 6 июля 2020 года и обвинили в публичном оправдании терроризма. По версии СК, он публиковал в соцсетях посты, где оправдывал и поощрял самоподрыв анархиста Михаила Жлобицкого в управлении ФСБ в Архангельске в 2018 году.

В октябре стало известно, что Меркулова перевели из СИЗО в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. В декабре суд смягчил ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Прокурор запрашивал для активиста 5 лет колонии.