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Петербургскому ЛГБТ-активисту запросили 5 лет колонии за посты в «ВКонтакте»

Семён Гудошников
Вчера в 21:19

В Петербурге прокурор запросил 5 лет колонии ЛГБТ-активисту Александру Меркулову по делу об оправдании терроризма. Об этом заявил его адвокат Леонид Крикун, пишет Znak.com.

Защита, в связи с тем, что обвиняемый признал вину, попросила назначить ему штраф. Окончательное решение суд вынесет завтра, 17 июня.

Александра Меркулова задержали 6 июля 2020 года и обвинили в публичном оправдании терроризма. По версии СК, он публиковал в соцсетях посты, где оправдывал и поощрял самоподрыв анархиста Михаила Жлобицкого в управлении ФСБ в Архангельске в 2018 году.

В октябре стало известно, что Меркулова перевели из СИЗО в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. В декабре суд смягчил ему меру пресечения, отправив под домашний арест.

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