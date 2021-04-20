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Пелевин, Водолазкин и Степнова вошли в лонг-лист премии «Большая книга»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:07

Совет экспертов литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист, в который попало 41 произведение. Пресс-конференция проходила онлайн на платформе ТАСС.

В список попали Александр Пелевин («Покров-17»), Евгений Водолазкин («Оправдание Острова»), Марина Степнова («Сад»), Наринэ Абгарян («Симон»), Леонид Юзефович («Филэллин») и другие авторы. С перечнем всех кандидатов можно ознакомиться на сайте премии.

Список писателей составлен членами совета экспертов премии, которые прочитали более 300 произведений. В экспертный состав входят заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова.

На основании лонг-листа жюри сформирует список финалистов, который будет объявлен в начале июня на «Литературном обеде».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный эквивалент первой премии — 3 млн рублей, второй — 1,5 млн рублей, третьей — 1 млн рублей. Победителем премии в 2020 году стал Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».

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