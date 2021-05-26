В Telegram появился чат-бот, который помогает отмолить грехи после просмотра порно

В мессенджере Telegram появился чат-бот «Правильное время», который помогает «отмолить» грехи после просмотра порно. Об этом сообщил телеканал 360.

Чат-бот создали для верующих людей, которые не могут удержаться от просмотра порнографии, но испытывают чувство вины за это. Таким людям, как отметил автор бота Станислав Элис, бывает сложно рассказать о своем грехе даже священнику.

Анонимный чат-бот, созданный при участии священника-тиктокера Константина Мальцева, должен помочь им справиться со стыдом. Элис подчеркивает, что разработка не сможет заменить посещение церкви, но станет стимулом для того, чтобы поговорить о своих секретах.

«Твое сердце разъедает чувство вины за совершённое блудодеяние, гложет совесть? Этот чат-бот подскажет тебе, как правильно обратиться к Господу, чтобы он помог отпустить этот грех», — говорит бот в своем первом сообщении.

Чат-бот работает как рекомендательный сервис. Он учит людей покаянию: предлагает молитвы, которые помогут набраться сил и смелости перед походом на исповедь. Молитвы для чат-бота подобрал Мальцев — все они доступны в сети.

«Я рекомендовал молитвы, которые можно добавить к покаянию, в том числе в этом грехе. Это как электронный молитвослов. Молитву можно хоть по бумажке, хоть по компьютеру прочитать. Это объективная реальность сегодняшнего дня», — рассказал священник.

Робот спрашивает, сколько времени верующий провел за просмотром порнороликов — и советует потратить на молитвы не меньшее количество минут. Также он рекомендует все-таки обратиться с покаянием в церковь — это же советует и Мальцев.