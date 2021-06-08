Москвичи продают на «Авито» стаканчики из Gucci Shop and Bar за 15 тыс. рублей

На сайте бесплатных объявлений «Авито» москвичи начали продавать именные зеленые бумажные стаканчики из поп-ап-заведения Gucci Shop and Bar. Оно открылось в середине мая на Малой Бронной и закроется уже 20 июня.
Заведение моментально стало главным местом тусовок поклонников бренда, а соцсети заполнили фотографии с хештегом #guccishopandbar. Особенно популярны стали снимки с брендированным бумажным стаканчиком, как когда‑то это было с продукцией Starbucks.
Ажиотаж вокруг стаканчиков не ограничился только фотографиями. Предприимчивые гости выложили их на «Авито» — стоимость начинается от 100 рублей и доходит до 15 тысяч.
Ольга продает не только 4 стаканчика по 15 тыс. рублей, но и 6 упаковок сахара из поп-ап-заведения.
Подпись к объявлению: «Не экономьте на понтах».
Михаил отдает два б/у стаканчика за 1500 рублей и один за тысячу. Он написал, что обработал их медицинским спиртом.
«Ненужная мне хрень! Но выглядит прикольно!» — поделился Сергей.
«Легендарный стаканчик Gucci из коллаборации Gucci & Margarita Bistro! Ограниченная серия, только до 20 июня в Мск! В ресторан не попасть уже, плотная запись на недели вперед!
Стаканчик использован только 1 раз и аккуратно помыт внутри».
«Gucci, которое вам по карману. Добавит роскоши к любому образу, повысит вашу ценность в глазах общества. Очень красивый, подружки обзавидуются! Ваш пропуск в luxury-жизнь со скидкой 10%, если выкупаете сегодня!» — написала Анастасия.
По мнению Натальи, стаканчик отлично подойдет в качестве декора для съемок.
Екатерина решила выделиться на фоне остальных продавцов «Авито» и отдает свой стаканчик совершенно бесплатно при соблюдении некоторых условий: «Если приедете и заберете сами. Или оплатите доставку. Во имя всех объявлений, где картонный стаканчик продают за 90 тыс. рублей 🤦🏼♀️».
На «Авито» нередко можно встретить удивительные объявления — пакеты из ЦУМа за 100–500 рублей и чеки из люксовых магазинов стоимостью до 2400. А в прошлом году пользователи сайта предлагали за деньги устроить фотосессию с игровой консолью Playstation 5.