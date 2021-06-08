Москвичи продают на «Авито» стаканчики из Gucci Shop and Bar за 15 тыс. рублей

На сайте бесплатных объявлений «Авито» москвичи начали продавать именные зеленые бумажные стаканчики из поп-ап-заведения Gucci Shop and Bar. Оно открылось в середине мая на Малой Бронной и закроется уже 20 июня.

Заведение моментально стало главным местом тусовок поклонников бренда, а соцсети заполнили фотографии с хештегом #guccishopandbar. Особенно популярны стали снимки с брендированным бумажным стаканчиком, как когда‑то это было с продукцией Starbucks.

Ажиотаж вокруг стаканчиков не ограничился только фотографиями. Предприимчивые гости выложили их на «Авито» — стоимость начинается от 100 рублей и доходит до 15 тысяч.