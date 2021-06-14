За последние сутки в России выявили 13 721 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1 002 заражения меньше, чем обнаружили вчера.

В Москве зараженных больше всего — 6 590. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.