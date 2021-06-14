За последние сутки в России выявили 13 721 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1 002 заражения меньше, чем обнаружили вчера.
В Москве зараженных больше всего — 6 590. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 222 408. За последние сутки вылечились 8 312 человек, за все время — 4 809 647. За сутки скончался 371 заболевший, за весь период — 126 801.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 175,9 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,4 млн), на втором — Индия (29,5 млн). За ними идут Бразилия (17,4 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).