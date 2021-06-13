В России выявили более 14 тыс. случаев коронавируса. Количество заболевших растет уже больше недели

За последние сутки в России выявили 14 723 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1213 заражений больше, чем обнаружили вчера. Постоянный прирост заболевших наблюдается со 2 июня.
В Москве зараженных больше всего — 7704, что на 1003 человека больше вчерашнего показателя. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 208 687. За последние сутки вылечились 9166 человек, за все время — 4 801 335. За сутки скончались 357 заболевших, за весь период — 126 430.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 175,6 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,4 млн), на втором — Индия (29,4 млн). За ними идут Бразилия (17,3 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,3 млн).