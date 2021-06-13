В России выявили более 14 тыс. случаев коронавируса. Количество заболевших растет уже больше недели

За последние сутки в России выявили 14 723 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1213 заражений больше, чем обнаружили вчера. Постоянный прирост заболевших наблюдается со 2 июня.

В Москве зараженных больше всего — 7704, что на 1003 человека больше вчерашнего показателя. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская и Ростовская области.