Павла Крисевича арестовали на два месяца за акцию с имитацией самоубийства на Красной площади

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца акциониста Павла Крисевича, который инсценировал выстрел себе в голову на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

Против Крисевича возбуждено уголовное дело за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Активиста задержали 11 июня на Красной площади. Он сымитировал самоубийство, выступая против ущемления свободы мнений в России. Сначала Крисевич сделал два предупредительных выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а затем — один себе в голову.

Перед выстрелами он произнес манифест, в котором заявил: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».

Вместе с художником задержали журналистку SOTA Нину Самусик, которая освещала акцию. Она также проходит обвиняемой по данному делу.