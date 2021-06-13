«Новая газета»: «Роскосмос» убрал из руководства последнего космонавта за критику съемок кино на МКС

Исполнительного директора и единственного космонавта в руководстве «Роскосмоса» Сергея Крикалева перевели на должность советника Дмитрия Рогозина. «Новая газета», ссылаясь на источники в госкорпорации, причиной такого решения называет критику полета Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МКС для съемок фильма.

Его место занял исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко. В пресс-службе пояснили, что кадровые перестановки провели «в связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции». Издание отмечает, ответственность и полномочия старой и новой должности Крикалева «соотносятся как должность начальника цеха и вахтера на проходной».

По словам источников «Новой газеты», Крикалева уволили после заседания наблюдательного совета «Роскосмоса» 9 июня. Там он раскритиковал проект съемок на МКС фильма «Вызов» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Космонавт Федор Юрчихин заявил, что многие в отрасли остались недовольны новостью о съемках, но публично об этом никто не высказался.

«Сегодня у нас самое важное из всех направлений в космонавтике — это кино. А Сергей Константинович никогда не соглашался с идеями, вредными для нашей отрасли. Ведь для него космонавтика это все, он в нее всю жизнь вложил. И несмотря на все несомненные заслуги, памятником себе не стал», — считает Юрчихин.

Космонавт-испытатель Сергей Жуков в комментарии отметил, что космическим туристам не рады профессионалы, поскольку они занимают места других космонавтов, готовящихся к экспедиции по многу лет. «Есть и другое: если космонавт летит в космос в качестве водителя и сопровождающего лица для „пассажиров“, это задевает его чувство профессионала. Ему нечем заняться на станции? Его для этого готовили?», — добавил он.

13 мая стало известно о съемках на МКС драмы о космосе «Вызов» — совместном проекте «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. На станцию полетят Пересильд и Шипенко — последний в качестве оператор и режиссер.

22 мая космонавт Антон Шкаплеров, который полетит вместе с ними, рассказал в эфире «Вечернего Урганта», что у полета будет и научное значение. Врачи хотят узнать, как изменится организм Пересильд и Шипенко и как пройдет их реабилитация после возвращения на Землю.