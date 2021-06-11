Егору Пискунову всего 13 лет, а с его мнением уже считаются футбольные комментаторы «Матч ТВ». Мы попросили автора ютьюб-канала «Армейский разбор» дать свой прогноз на грядущий чемпионат Европы. Егор доходчиво рассказал «Афише Daily» о шансах сборной России, фаворитах турнира и на кого стоит обратить внимание в ближайший месяц.

Главный вопрос: что со сборной России? Безусловно, мы все будем болеть за нашу сборную и на нее будет крайне интересно посмотреть, вот почему: это будет первый крупный турнир сборной России без Игоря Акинфеева, который на протяжении 13 лет защищал ворота, а еще у нашей сборной не очень легкая группа (Бельгия, Дания и Финляндия) — самое время ее поддержать! В сборной я бы уделил внимание, например, Алексею Миранчуку, который провел первый в жизни сезон за границей в итальянской «Аталанте». В этом сезоне Алексей с его командой выиграл бронзовые медали чемпионата Италии, а сам он, хоть и не всегда попадал в стартовый состав, сделал для команды довольно много. Еще, на мой взгляд, стоит уделить особое внимание Дмитрию Баринову — он молодой, перспективный и уже вызывался в сборную России. Мне кажется, наша сборная имеет большие шансы на выход из группы , так как, помимо двух первых мест, в плей-офф выходят четыре лучшие команды, которые займут третьи места. Дальше все зависит от соперника, но мы знаем, что от сборной России можно ждать сюрпризы как в хорошую, так и в плохую сторону… Надеюсь, что команда Черчесова съездит в Амстердам не просто в качестве развлечения.

А кто фаворит? Италия

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии, дает инструкции своей команде во время тренировочного сбора в Италии перед матчем группы А чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Турции и Италии на стадионе Олимпико. © Andrew Medichini - Pool/Getty Image

На мой взгляд, сборная Италии — практически идеально работающая машина под руководством Роберто Манчини, который знаком нашим болельщикам как главный тренер «Зенита». На квалификации к Евро-2020 его команда взяла максимум очков — 30 из 30. Да, соперники были не самые сильные — Финляндия, Лихтенштейн, Греция, Босния и Герцеговина и Армения, но это не умаляет ее заслуг. Состав у итальянцев как никогда сильный — Доннарумма, Инсинье, Иммобиле и Кьеза пошумели в еврокубках, а стильные костюмы хочется видеть как можно дольше.

Бельгия Три года назад сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира в России и подарила многим жителям страны бесплатные телевизоры. Сейчас, я уверен, команда будет бороться за золото. Тем более что все лидеры в строю, да и еще больше бельгийцев сможет посмотреть прекрасную игру национальной сборной в 4К. Англия

Гарри Кейн © Michael Regan/Getty Image

Гарри Кейн, Джордан Пикфорд, Маркус Рэшфорд, Трент Александер-Арнольд, Рахим Стерлинг — кажется, что список звезд АПЛ, главной лиги мира, можно продолжать бесконечно. В заявке столько крутых футболистов, что можно выставить два, а то и три очень сильных состава, и тот факт, что полуфиналы пройдут в Лондоне, должен дополнительно мотивировать англичан. Испания Сборная Испании омолодила состав, но все равно осталась в фаворитах Евро-2020. В воротах один из лучших голкиперов мира — Давид де Хеа (надеюсь, его промах в серии пенальти в финале Лиги Европы не помешает ему круто сыграть на чемпионате Европы). В поле лучшие игроки «Барселоны», «Валенсии» и «Манчестер Сити» — грандов мирового футбола, а значит, что от сборной Испании точно следует ждать огоньку. В 1/8 финала испанцы могут встретиться и со сборной России, но Акинфеева с его божественной ногой уже не будет, а значит, шансов пройти дальше у них побольше.

Франция

Клеман Ленгле из Франции поздравляет товарищей по команде Рафаэль Варан и Оливье Жиру после того, как забил гол в матче отборочного турнира Евро-2020 между Францией и Андоррой. © Aurelien Meunier/Getty Images

Сборная Франции — действующий чемпион мира. Думаю, только этого факта достаточно, чтобы понять, кто один из главных фаворитов турнира. Да и победа может быть почти юбилейной — в 2000 году, когда я еще не родился, французы выиграли Евро. За кого еще можно поболеть? Если вам больше по душе темные лошадки, то вот несколько сборных, на которые точно стоит обратить внимание. Северная Македония Эта сборная впервые будет участвовать на чемпионате Европы — уже интрига. Правда, есть большая вероятность, что после группового этапа вам придется находить новую команду, за которую вы будете болеть, — состав там так себе, а главной звезде, Горану Пандеву, уже 37 лет. Венгрия Эта сборная попала в «группу смерти»: ее соперники — Германия, Франция, Португалия. Так что за нее будет интересно болеть, и любое набранное очко в группе уже на вес золота! Отлично подойдет, если вы не любите фаворитов. Польша

Роберт Левандовски © Matthias Hangst/Getty Images

В этой сборной играет ее основная надежда — Роберт Левандовски, который уже шесть сезонов подряд забивает больше 40 голов. Посмотрим, сможет ли супербомбардир забить так же много и за сборную.

А на кого из игроков стоит обратить внимание? Не буду говорить о Криштиану Роналду и Килиане Мбаппе — уж слишком банально. Но свой список, кто из футболистов может сверкнуть, у меня все-таки есть. Александр Зинченко Национальная сборная Украины Украинская звезда из «Манчестер Сити» всегда отдает себя игре полностью. Уверен, что и на этом турнире он сможет себя показать с лучшей стороны! А если вы из Уфы, то поболейте за Сашу персонально (Зинченко играл в футбольном клубе «Уфа». — Прим. ред.). Гарет Бейл Национальная сборная Уэльса

Гарет Бейл из уэльса на разминке со своей командой во время тренировки в Уэльсе на стадионе имени Тофика Бахрамова перед Евро-2020 © Naomi Baker/Getty Images

Ходят слухи, что этот знаменитый футболист из «Реал Мадрида» собирается завершить карьеру после Евро. Посмотрим, какое желание внутри валийца сильнее — еще позажигать, как это было в «Тоттенхеме», или поскорее оказаться на поле для гольфа. Никола Влашич Национальная сборная Хорватии У меня, как у болельщика ЦСКА, двоякие чувства относительно игры Николы на Евро: с одной стороны, я буду очень за него болеть и хочу, чтобы он показал лучшее, на что способен, а с другой — удачная игра на турнире отправит его прямиком в какой‑нибудь сильный европейский клуб. Влашич — главная моя надежда на Евро после сборной России.