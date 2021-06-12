Garbage выпустили седьмой студийный альбом «No Gods No Masters»

Шотландско-американская группа Garbage выпустила седьмой альбом под названием «No Gods No Masters». В него вошли 19 треков, которые разделены на два «диска».
Пластинка получилась остросоциальной и отчасти политической. Песни затрагивают темы протестов по всему миру, глобального потепления, сексизма, движения Black Lives Matter и прочих проблем современности.
«Это наша седьмая пластинка, и эта цифра повлияла на ДНК ее содержания: семь добродетелей, семь печалей и семь смертных грехов. Это был наша попытка понять, насколько чертовски сумасшедший мир и поразительный хаос, в котором мы оказались. Это та запись, которую мы чувствовали, что должны были сделать именно в это время», — сказала лидер группы Ширли Мэнсон.
«Мы никогда не были политической группой, по крайней мере в том, что касается нашей музыки, — поделился другой член группы Дюк Эриксон. — Но вся эта ситуация за последние четыре года стала настолько напряженной и всепоглощающей, что было просто трудно игнорировать ее.»
Согласно пресс-релизу, это «скорбные причитания („Waiting For God“) и суетливые признания („Uncomfortably Me“), романтическая месть („A Woman Destroyed“) и твердая насмешка („Godhead“)». На данный момент группа мечтает вернуться на сцену и вживую исполнить «No Gods No Masters» во время гастролей по всему миру.
В мае Garbage выпустили сингл «Wolves» из альбома «No Gods No Masters». Вместе с ним появилось лирик-видео, выполненное в черно-бело-красной цветовой гамме. Над роликом к песне работала чилийская художница и аниматор Хави МиАмор, при его создании девушка использовала технику коллажа.
Первый альбом Garbage вышел в 1995 году. С того момента музыканты успели получить признание критиков, написать ряд хитов, получить семь номинаций на премию «Грэмми» и продать 17 млн копий своих пластинок.