Garbage выпустили седьмой студийный альбом «No Gods No Masters»

Шотландско-американская группа Garbage выпустила седьмой альбом под названием «No Gods No Masters». В него вошли 19 треков, которые разделены на два «диска».

«Это наша седьмая пластинка, и эта цифра повлияла на ДНК ее содержания: семь добродетелей, семь печалей и семь смертных грехов. Это был наша попытка понять, насколько чертовски сумасшедший мир и поразительный хаос, в котором мы оказались. Это та запись, которую мы чувствовали, что должны были сделать именно в это время», — сказала лидер группы Ширли Мэнсон.

«Мы никогда не были политической группой, по крайней мере в том, что касается нашей музыки, — поделился другой член группы Дюк Эриксон. — Но вся эта ситуация за последние четыре года стала настолько напряженной и всепоглощающей, что было просто трудно игнорировать ее.»

Согласно пресс-релизу, это «скорбные причитания („Waiting For God“) и суетливые признания („Uncomfortably Me“), романтическая месть („A Woman Destroyed“) и твердая насмешка („Godhead“)». На данный момент группа мечтает вернуться на сцену и вживую исполнить «No Gods No Masters» во время гастролей по всему миру.