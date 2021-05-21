Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves»

Трек уже вышел в эфиры радиостанций и появился в плейлистах Spotify («Mew Music Friday», «Rock the World! All New Rock» и «Weekly Buzz») и Apple Music («New in Alternative, Rock Best New Songs», «New in Rock», «New in Indie»).

Шотландско-американская группа Garbage выпустила сингл «Wolves» и представила лирик-видео на него. Песня войдет в грядущий альбом коллектива под названием «No Gods No Masters».

Над роликом к синглу работала чилийская художница и аниматор Хави МиАмор. При создании видео она использовала технику коллажа. Клип автор решила выполнить в черно-бело-красной цветовой гамме.

По словам солистки Garbage Ширли Менсон, «Wolves» — это песня о внутреннем конфликте, сожалении и двойственности. Она посвящена борьбе доброго и злого начал внутри человека и выбору, быть ли темной силой или попытаться привносить в мир благо.

«В прошлом я причинила боль стольким людям в своей жизни — как сознательно, так и неосознанно. Когда вы молоды и находитесь в режиме самосохранения, подобно детенышу гремучей змеи, вы понятия не имеете, насколько силен ваш яд», — пояснила Менсон.

Пластинку «No Gods No Masters» — первую за пять лет — Garbage выпустит 11 июня. Альбом станет седьмым в истории группы. Титульный трек с него музыканты показали в конце апреля.