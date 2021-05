Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves»

Шотландско-американская группа Garbage выпустила сингл «Wolves» и представила лирик-видео на него. Песня войдет в грядущий альбом коллектива под названием «No Gods No Masters».

Трек уже вышел в эфиры радиостанций и появился в плейлистах Spotify («Mew Music Friday», «Rock the World! All New Rock» и «Weekly Buzz») и Apple Music («New in Alternative, Rock Best New Songs», «New in Rock», «New in Indie»).